Охранник, впустивший убийцу в детский сад Нарьян-Мара, предстанет перед судом

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17 февраля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

суд, pixabay.com

Охранник, который впустил убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом. Об этом утром в понедельник, 17 февраля, сообщили в Следственном комитете России.

Сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших убийство мальчика в детском саду.

Подчеркивается, что следствие к настоящему моменту собрало достаточную доказательную базу, вследствие чего уголовное дело в отношении охранника учреждения направлено в суд.

Напомним, 31 октября прошлого года в городе Нарьян-Мар 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа.