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В Карелии в ДТП попал автобус с туристами, направлявшимися в Финляндию

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Карелии в ДТП попал автобус с туристами, направлявшимися в Финляндию
фото: vk.com/gibddkareliya

В Карелии автобус Scania с туристами, направлявшимися в Финляндию, вечером в воскресенье, 16 февраля, попал в ДТП. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщает kp.ru. По данным республиканского управления ГИБДД, авария туристического автобуса произошла на 319-м километре автодороги «Сортавала» в Питкярантском районе около 21.30.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и скатился в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: полиция, медики. Врачи "скорой помощи" осмотрели на месте путешественников из Петрозаводска. Все живы и невредимы.  Инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все детали аварии. Трассу из-за ДТП не перекрывали, розлива топлива не было.

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