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В Москве по неустановленной причине сел рейс Nordwind Airlines Уфа – Пхукет

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве по неустановленной причине сел рейс Nordwind Airlines Уфа – Пхукет
крыло самолета, pixabay.com
В Москве по неустановленной причине приземлился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Уфы на остров Пхукет. Об этом свидетельствует онлайн-табло столичного аэропорта "Шереметьево".
 
Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Таиланд в 00.01 по Москве. После взлета воздушное судно долго кружило у аэропорта Уфы, но затем отправилось на запад. В 05.29 самолет приземлился в "Шереметьево". Подчеркивается, что речь идет о промежуточной посадке.
 
Информации о причинах изменения маршрута полета к настоящему моменту не поступало.
ЕТ

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