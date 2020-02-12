Птица попала в двигатель самолета, следовавшего из Москвы в Пензу

В аэропорту Пензы самолет авиакомпании S7, вылетевший из Москвы, совершил успешную посадку после попадания птицы в двигатель. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Происшествие случилось в минувший вторник, 11 февраля. Во время выполнения посадки в турбину левого двигателя воздушного судна рейса 1195 на высоте около 15-20 метров попала птица. Из-за этого возникло механическое повреждение лопаток турбины.