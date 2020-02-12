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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Птица попала в двигатель самолета, следовавшего из Москвы в Пензу

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Птица попала в двигатель самолета, следовавшего из Москвы в Пензу
двигатели самолета, pixabay.com
В аэропорту Пензы самолет авиакомпании S7, вылетевший из Москвы, совершил успешную посадку после попадания птицы в двигатель.  Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
 
Происшествие случилось в минувший вторник, 11 февраля. Во время выполнения посадки в турбину левого двигателя воздушного судна рейса 1195 на высоте около 15-20 метров попала птица. Из-за этого возникло механическое повреждение лопаток турбины.
 
Пилот посадил самолет, на борту которого находились 62 пассажира, в штатном режиме.
ЕТ

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