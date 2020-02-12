//Происшествия 13+
Птица попала в двигатель самолета, следовавшего из Москвы в Пензу
12 февраля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
12 февраля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов…
Общество
Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.
Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Орбакайте показала подросшую дочь: необычная внешность (фото)
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего…
Источник во вторник, 11 февраля, сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Сегодня "Аэрофлот" отменил…
Медицинские специалисты подсказали простой способ заподозрить у себя смертельный китайский коронавирус 2019-nCoV. Рекомендации врачей приведены…
Обнародовано «секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020 года. Прогноз, якобы сделанный медиумом…
В среду герцогиня Кембриджская Кэтрин приехала в столицу Северной Ирландии Белфаст и отправилась на ферму Ark Open Farm. Жена принца Уильяма появилась…
В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика. Об этом сегодня вечером сообщил представитель…
Российский лидер Владимир Путин назвал основную задачу экономической повестки. Заявление президента России прозвучало в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает…
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вечером в среду, 12 февраля, прокомментировала выделение из бюджета США средств…
Адвокат бывшего главы управления ФСИН Виктора Свиридова, который ранее сегодня добровольно ушел из жизни в суде, рассказал вечером в среду о деле, заведенном в отношении…
Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража "Зенита" Александра Румянцева…
Все граждане Российской Федерации, которые пострадали при столкновении двух катеров в Таиланде, выписаны из больниц. Об этом в среду заявила официальный представитель…
Топ-менеджеры крупных компаний считают, что в этом году вероятность наступления рецессии в мировой экономике намного выше, чем в предыдущие годы. При этом причиной…
В России, да и во всем мире, существует потенциально опасное движение антипрививочников. Эти люди убеждают население во вреде вакцинации, опираясь на недостоверные…
80-летняя актриса Галина Польских восхитила преданных поклонников своей внешностью. Новую фотографию со звездой опубликовал накануне в социальной сети Instagram…
Вечером в среду, 12 февраля, в Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил своему белорусскому коллеге Александру…
В этом районе проживают дунгане, которые переехали в позапрошлом веке из Китая в Казахстан. После конфликта они 7-8 февраля в спешном порядке покинули Казахстан, спасаясь…
Министерство иностранных дел России считает войну, которую власти Польши ведут с памятниками советским воинам, позорной. Об этом сегодня заявила официальный представитель…
Телеведущая Ксения Собчак ответила критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток", первый выпуск которого получился скандальным: повесткой было выбрано громкое…
В аэропорту Пензы самолет авиакомпании S7, вылетевший из Москвы, совершил успешную посадку после попадания птицы в двигатель. Приволжская транспортная прокуратура начала…
Жаркое из блогов
Американцы возвращаются на Луну. Дональд Трамп выделил НАСА на следующий год 25 млрд долларов — колоссальную сумму, которой даже с учётом привычных для США распилов будет…
В среду, 12 февраля, стало известно, что из жизни ушла знаменитая корейская актриса Го Су Юнг. Представители пиар-компании Story J Company сообщили, что женщина…
Двое россиян, которые после эвакуации из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, находятся в лечебно-реабилитационном центре под Тюменью рассказали…
Издание Bloomberg утверждает, что белорусский лидер всякий раз отвечал категорическим отказом. О своем предложении Путин якобы снова напомнил белорусскому лидеру…
Контролер московского метро помог поймать находившегося в федеральном розыске преступника. Мужчина пытался проехать в метро, используя чужую льготную карту.
Всемирно известная 82-летняя актриса и общественный активист Джейн Фонда приняла решение перестать бороться с сединой. Звезда не захотела больше скрывать поседевшие пряди…
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью польскому изданию Gazeta Prawna рассказал, какой хотел бы видеть Российскую Федерацию. В его представлении…
На следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который касается выплаты материнского капитала. В нижней палате парламента подробно рассказали о том…
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская выложила в своем Instagram пост с откровенным признанием. Артистка рассказала о том, что ищет спутника жизни.
Самолет авиакомпании airBaltic Airbus А220-300, который следовал из Риги в Малагу, был вынужден совершить экстренную посадку. Данное решение было принято в связи…
Два легковых автомобиля столкнулись на 108-м км федеральной трассы М2 на границе Московской и Тульской областей. На место оперативно выехали экстренные службы, которые…
На северо-восточное побережье Шотландии вынесло скелет загадочного морского существа, которое не могут идентифицировать эксперты. Это произошло после того, как на район…
Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает «РИА - Новости» со ссылкой на газету…
Жаркое из блогов
Слышали, наверное, что в Йокогаме стоит на приколе большой круизный лайнер Diamond Princess. В карантине. Из-за коронавируса. Заболевших уже под двести человек, поэтому…
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал об "одной из самых ужасных ночей в своей жизни". Согласно последней информации, немалую роль в этом сыграл российский…
По ее словам, этот вопрос обсуждается с 2014 года. Это дает возможность использовать уникальный опыт, который эти люди накопили, и отдать им дань уважения, дав…
Врачи-онкологи, работающие в британских учреждениях здравоохранения, обозначили ранние признаки злокачественного новообразования печени. Данные симптомы перечислены…
В китайской провинции Хайнань трехмесячную девочку медики вылечили от пневмонии, которую вызвал коронавирус нового типа. К настоящему моменту маленькую пациентку…
Здоровье
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп во сне может быть показателем серьезных проблем со здоровьем. Эксперт призвал воспринимать его как…
Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, почему ежедневно выпивающие люди могут не быть алкоголиками.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте…
Жаркое из блогов
Алекс Простой прожил в США почти два года. За это время он выделил основные минусы жизни в Америке.
Александр Ходаковский, бывший министр государственной безопасности самопровозглашенной ДНР, предложил наносить точечные удары по Вооруженным силам Украины в ответ…
Сотрудники полиции задержали жителя Калининградской области, который разблокировал пальцем уснувшего приятеля его смартфон и похитил деньги с его банковского счета…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о президентской квоте в СФ. По заявлению Матвиенко, она будет заполнена не только государственными управленцами…
Правоохранители и следователи устанавливают обстоятельства, при которых подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие. По некоторым…
Медики провели исследование, которое помогло выявить продукты, способные увеличить количество иммунных клеток в организме. При этом ученые сделали вывод, что…
Президент страны инициировал всенародное обсуждение поправок Конституции России.
Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…
Шпионаж
Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, чтобы обменять воду для Крыма…
Это может быть одно из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, а также образование и педагогические науки. Другими словами…
Певица Кристина Орбакайте из-за частых гастролей редко отдыхает в кругу семьи. Но на днях певица показала в Instagram трогательное фото с супругом и дочкой Клавдией.
Госдума упростила процедуру получения гражданства РФ и избавила от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик…
Вчера на 78-м году жизни умер чемпион СССР 1962-го года спартаковец Валерий Рейнгольд
Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи»…