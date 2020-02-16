В центре Москвы поврежденный водопровод затопил проезжую часть

//Происшествия 13+

16 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Повреждение водопровода произошло в воскресенье, 16 февраля, в столичном районе Таганский. Об этом АО "Мосводоканал" написал сегодня в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

На телефон дежурного аварийно-ремонтной службы в 10:39 поступило сообщение, что в районе дома 12 на Рогожском валу "произошел излив из трубы холодного водоснабжения из котлована гостиничного комплекса".

На место происшествия были направлены аварийные бригады. В 11:15 поврежденный участок водопровода был закрыт, отключение водоснабжения не проводилось. К настоящему времени движение восстановлено.

"Наши сотрудники прочистили проезжую часть, движение трамваев и автомобилей было восстановлено за полчаса. Весь инцидент исчерпан в короткое время", - сообщил гендир "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

Ранее сегодня в Приморье автобус сбил амурского тигра. Зверь, который является одним из самых редких хищников на планете, к несчастью, погиб. Видео с места происшествия разместил в Instagram центр "Амурский тигр".