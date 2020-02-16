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16 февраля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Mikhailov, globallookpress.com

В Приморье автобус сбил амурского тигра. Зверь, который является одним из самых редких хищников на планете, погиб. Видео с места происшествия разместил в Instagram центр «Амурский тигр».

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что дорожно-транспортное происшествие случилось на севере Приморского края, около села Глаголевка. Прибывшие на место аварии инспекторы охотнадзора обнаружили следы животного, уходящие в тайгу. Защитники амурских тигров пытались спасти зверя. К нему отправили ветеринаров. Но не успели. Молодой самец амурского тигра от полученных травм скончался. Его тело найдено недалеко от дороги. Устанавливаются подробности инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)15 Фев 2020 в 5:11 PST