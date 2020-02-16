В США по подозрению в убийстве задержала дочь экс-главы разведки Штатов

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16 февраля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

София Негропонте, фото: twitter.com/mcpnews

Полиция Монтгомери (штат Мэриленд) задержала по подозрению в убийстве молодого мужчины 27-летнюю приемную дочь бывшего главы национальной разведки США Джона Негропонте. София Негропонте была задержана в квартире в пригороде Роквилла в Мэриленде, где находился и раненный 24-летний Юсуф Расмуссен.

Полиция считает, что парня убила эта девушка после ссоры с ним. На теле молодого мужчины следы от ножевого ранения. The Washington Post пишет, что с Софией и Юсуфом в квартире в момент конфликта находился еще один человек. Очевидец и вызвал полицию.

Установлено, что девушка и парень выпивали и смотрели телевизор. Они начали ссориться, и конфликт перерос в драку. По словам свидетеля, вскоре они успокоились, но потом конфликт возобновился. Негропонте подтвердила часть свидетельских показаний. По ее словам, они с молодым человеком они разругались из-за ерунды, и она помнит только то, как оказалась с ножом в руке поверх его тела и умоляла его не умирать.

Джон Негропонте удочерил Софию, когда она еще совсем маленькой. Она была одним из пяти детей, усыновленных Негропонте в Гондурасе, когда он служил там послом США с 1981 по 1985 год.

Джона Негропонте на пост главы разведки в 2005 году назначил тогдащний президент США Джордж Буш.

Detectives Investigate Death in Rockville as Homicide; Suspect Arrestedhttps://t.co/fwWR2RBAWQ pic.twitter.com/sm84AtNgdz — Montgomery County Department of Police (@mcpnews) February 14, 2020

В Калининграде злолумышленник убил беременную женщину и ее мужа.