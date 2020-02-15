Мать пропавшего Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного в болоте тела

Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы найденного в лесополосе тела.

Анастасия заявила, что ее семью уже ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Специалисты заключили, что останки, обнаруженные в демидовском лесу 29 января, принадлежат Владиславу. Мать подростка приняла решение пока воздержаться от комментариев, но добавила, что намерена и дальше выяснять, что именно случилось с ее сыном.