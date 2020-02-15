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Мать пропавшего Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного в болоте тела

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Мать пропавшего Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного в болоте тела
микроскоп, pixabay.com
Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы найденного в лесополосе тела.
 
Анастасия заявила, что ее семью уже ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Специалисты заключили, что останки, обнаруженные в демидовском лесу 29 января, принадлежат Владиславу. Мать подростка приняла решение пока воздержаться от комментариев, но добавила, что намерена и дальше выяснять, что именно случилось с ее сыном.
 
Отметим, что Бахова искали не только сотрудники полиции, следователи и спасатели, но также волонтеры и местные жители. В январе родители Влада обратились за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. На место пропажи были направлены столичные следователи, которые практически сразу нашли человеческие останки в болоте неподалеку от места вечеринки.
ЕТ

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