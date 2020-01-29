СМИ: родители опознали тело пропавшего после вечеринки в лесу Влада Бахова по обуви

//Происшествия 13+

29 января 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Smolnarod

кеды, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в лесу в Смоленской области нашли мертвого человека. Родители Влада Бахова, пропавшего после резонансной вечеринки с 13 подростками, опознали тело сына по обуви.

Представитель ГСУ СК России Светлана Петренко уточнила, что назначены судебно-медицинские, генетические и прочие экспертизы для идентификации личности умершего человека.

Ранее сообщалось, что тело было найдено в демидовском лесу Смоленской области. Останки обнаружили примерно в полутора километрах от места вечеринки, которая проходила в апреле. Подростка долгое время искали, выдвигались разные версии его исчезновения.