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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: родители опознали тело пропавшего после вечеринки в лесу Влада Бахова по обуви

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Smolnarod

СМИ: родители опознали тело пропавшего после вечеринки в лесу Влада Бахова по обуви
кеды, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в лесу в Смоленской области нашли мертвого человека. Родители Влада Бахова, пропавшего после резонансной вечеринки с 13 подростками, опознали тело сына по обуви.

Представитель ГСУ СК России Светлана Петренко уточнила, что назначены судебно-медицинские, генетические и прочие экспертизы для идентификации личности умершего человека.

Ранее сообщалось, что тело было найдено в демидовском лесу Смоленской области. Останки обнаружили примерно в полутора километрах от места вечеринки, которая проходила в апреле. Подростка долгое время искали, выдвигались разные версии его исчезновения.

ЕТ

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