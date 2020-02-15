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В Волгограде подросток получил ожоги от загоревшегося в руках смартфона

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Волгограде подросток получил ожоги от загоревшегося в руках смартфона
Фото: pixabay.com

В субботу утром, 15 февраля, в больницу Волгограда поступил подросток с ожогами кистей, которые он получил от загоревшегося в руках мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.

В ведомстве уточнили, что утром 11-летний мальчик положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время почувствовал, как он нагревается. Тогда школьник решил вытащить смартфон, после чего он загорелся и взорвался у него в руках.

Степень тяжести ожогов не сообщается.

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