В Волгограде подросток получил ожоги от загоревшегося в руках смартфона

В субботу утром, 15 февраля, в больницу Волгограда поступил подросток с ожогами кистей, которые он получил от загоревшегося в руках мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
В ведомстве уточнили, что утром 11-летний мальчик положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время почувствовал, как он нагревается. Тогда школьник решил вытащить смартфон, после чего он загорелся и взорвался у него в руках.
Степень тяжести ожогов не сообщается.
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