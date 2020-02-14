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В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды
фото: pixabay.com

В Челябинске загорелся цех по производству пищевой пленки, расположенный на Троицком тракте. Сообщение о возгорании поступило в 12:34. На место ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри цеха на площади в 2 тысячи квадратных метров, пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар тушили 86 человек и 24 единицы техники. Работала высотная техника, звенья газодымозащитной службы, пожарный поезд. Спасатели пытались не допустить распространения пожара на соседние административные здания.

Около пяти часов по московскому времени пожарные объявили о ликвидации открытого горения в цехе на площади 2900 квадратных метров. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ходе пожара на шахте по добыче руды в городе Кировске Мурманской области без вести пропал горняк. Согласно последней информации экстренных служб, более 380 шахтеров были оперативно эвакуированы.

АС

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