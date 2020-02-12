В результате пожара на мурманской шахте без вести пропал горняк

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12 февраля 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шахтеры, pixabay.com

В ходе пожара на шахте по добыче руды в городе Кировске Мурманской области без вести пропал горняк. Согласно последней информации экстренных служб, более 380 шахтеров были оперативно эвакуированы.

Пожар вспыхнул на горизонте 250 метров. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. На месте случившегося работают оперативные службы и специалисты, устанавливающие точные причины пожара, а также площадь, которую он охватил.

Сейчас пропавшего горняка ищут. Информации о пострадавших в результате случившегося на шахте не поступало.