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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 16

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 16
шахта, pixabay.com

Рано утром в среду, 18 декабря, стало известно, что количество погибших в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу, расположенной юге Китая, увеличилось до шестнадцати человек.

Ранее сообщалось, о четырнадцати погибших шахтерах и двух рабочих, которые оставались под завалами после случившегося.

К настоящему моменту поисково-спасательные работы на шахте завершены. Власти Китая проводят расследование причин обвала.

Напомним, авария на шахте в уезде Аньлун случилась 17 декабря. В момент происшествия под землей находились 23 человека, семеро были спасены.

ЕТ

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