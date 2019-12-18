Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 16

Рано утром в среду, 18 декабря, стало известно, что количество погибших в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу, расположенной юге Китая, увеличилось до шестнадцати человек.

Ранее сообщалось, о четырнадцати погибших шахтерах и двух рабочих, которые оставались под завалами после случившегося.

К настоящему моменту поисково-спасательные работы на шахте завершены. Власти Китая проводят расследование причин обвала.

Напомним, авария на шахте в уезде Аньлун случилась 17 декабря. В момент происшествия под землей находились 23 человека, семеро были спасены.