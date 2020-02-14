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Подозреваемый в убийстве жены экс-прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Подозреваемый в убийстве жены экс-прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной
Игорь Чельдиев, кадр YouTube-канал "Вызов Времени"

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко с разбитой головой.

45-летняя Ирина Боженко и Игорь Чельдиев жили вместе, но официально женаты не были.  5 января женщина пропала с загородной дачи. Тогда тревогу забила ее родная сестра. Об исчезновении гражданской жены прокурор сообщил в полицию. Тогда оперативники обыскали дом Чельдиева, но ничего не обнаружили.

В ходе расследования инцидента следователи явились еще раз на дачу к старшему прокурору, который отвечал за надзор за действиями местного УФСБ. Оперативники обратили внимание на подозрительный холмик, появившийся на участке. Когда полицейские стали задавать экс-прокурору вопросы, он занервничал. Когда холмик начали раскапывать, Чельдиев признался, что там зарыто тело Ирины Боженко.

Чельдиев рассказал, что женщина погибла случайно – неудачно упала и ударилась головой. На голове погибшей действительно обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма. По предварительной версии следствия,  смерть женщины наступила от удара каминной кочергой.

В республиканском управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". Игоря Чельдиева задержали.

Сегодня суд вынесет решение об избрании в отношении него меры пресечения.

ИЧ

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