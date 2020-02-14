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В Северной Осетии бывшего прокурора подозревают в убийстве собственной жены

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Северной Осетии бывшего прокурора подозревают в убийстве собственной жены
Фото: соцсети

Пропавшую 4 января 2020 года в осетинском селении Кобань 44-летнюю женщину нашли убитой в доме, где она жила с бывшим работником прокуратуры Северной Осетии-Алании.

На сайте Следственного управления СК России по Республике Северная Осетия-Алания имя подозреваемого не сообщается, упоминается только его возраст – 57 лет. По данным местных СМИ, речь идет о бывшем старшем прокуроре отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии Игоре Чельдиеве, который якобы уже написал явку с повинной.

По сообщениям СМИ, он рассказал, что поссорился с женой и ударил ее по голове, после чего закопал труп на придомовом участке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

ДВа

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