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В Москве задержали мужчину, "усыплявшего" и грабившего богатых женщин

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве задержали мужчину,
драгоценности, pixabay.com
В столице задержали москвича, который подозревается в краже наличных денег и драгоценностей у обеспеченных одиноких женщин. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Установлено, что злоумышленник знакомился с одинокими богатыми дамами и предлагал угостить их кофе. Если женщина соглашалась, то мужчина приглашал ее в свою машину, а сам отправлялся покупать напиток, куда незаметно добавлял сильнодействующее лекарство.
 
После нескольких глотков "жертвы" переставали контролировать происходящее, а когда их доставляли домой, теряли сознание. Впоследствии они выясняли, что их "ухажер" сбежал, прихватив с собой деньги и ювелирные украшения.
 
Мошенника задержали. Устанавливается точное количество женщин, которых он обокрал.
ЕТ

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