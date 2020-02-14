В Москве задержали мужчину,

В столице задержали москвича, который подозревается в краже наличных денег и драгоценностей у обеспеченных одиноких женщин. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленник знакомился с одинокими богатыми дамами и предлагал угостить их кофе. Если женщина соглашалась, то мужчина приглашал ее в свою машину, а сам отправлялся покупать напиток, куда незаметно добавлял сильнодействующее лекарство.

После нескольких глотков "жертвы" переставали контролировать происходящее, а когда их доставляли домой, теряли сознание. Впоследствии они выясняли, что их "ухажер" сбежал, прихватив с собой деньги и ювелирные украшения

Мошенника задержали. Устанавливается точное количество женщин, которых он обокрал.