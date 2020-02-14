Москвич написал заявление в полицию о краже кольца за 6,4 миллиона рублей

Мужчина обратился в отдел полиции по Тверскому району и заявил, что 6 февраля текущего года он передал гражданину кольцо известного ювелирного бренда с целью его реализации. После этого человек, забравший украшение, исчез. Информации о его местонахождении у москвича нет.

Согласно последним данным, стоимость похищенного кольца составляет около 6,4 миллиона рублей.