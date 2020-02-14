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Москвич написал заявление в полицию о краже кольца за 6,4 миллиона рублей

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвич написал заявление в полицию о краже кольца за 6,4 миллиона рублей
кольцо, pixabay.com
Житель Москвы написал заявление в полицию о хищении дорого ювелирного изделия. Соответствующую информацию в пятницу, 14 февраля, предоставили сотрудники пресс-службы ЦВД по ЦАО столичного главка МВД.
 
Мужчина обратился в отдел полиции по Тверскому району и заявил, что 6 февраля текущего года он передал гражданину кольцо известного ювелирного бренда с целью его реализации. После этого человек, забравший украшение, исчез. Информации о его местонахождении у москвича нет.
 
Согласно последним данным, стоимость похищенного кольца составляет около 6,4 миллиона рублей.
ЕТ

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