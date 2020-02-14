В Калининграде мужчина поджег бывшую жену, заведено уголовное дело

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14 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он поджег свою бывшую жену. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый облил воспламеняющейся жидкостью женщину, с которой жил в одной квартире, и поджег. Пострадавшая сама смогла сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. Благодаря вовремя оказанной помощи, потерпевшая осталась жива. Сейчас она с тяжелыми ожогами госпитализирована.

Злоумышленника задержали, допросили, он дал признательные показания, сообщил следователю, что мотивом стала ревность. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, следствие должно решить вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.

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