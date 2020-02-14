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В Подмосковье задержан финансист ИГ*, собравший для террористов 25 млн рублей

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье задержан финансист ИГ*, собравший для террористов 25 млн рублей
машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Подмосковье задержан финансист запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, который собрал на нужды группировки более 25 миллионов рублей. Об этом заявили в ФСБ РФ.
 
Подчеркивается, что задержали члена законспирированной ячейки, которая осуществляла сбор и переправку денег на нужды террористической организации. Кроме того, были выявлены все схемы и механизмы финансирования боевиков, при помощи которых им были направлены 25 млн рублей.
 
В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму.
 
* Террористическая организация, запрещена в России.

 

 
ЕТ

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