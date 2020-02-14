В Подмосковье задержан финансист ИГ*, собравший для террористов 25 млн рублей

В Подмосковье задержан финансист запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, который собрал на нужды группировки более 25 миллионов рублей. Об этом заявили в ФСБ РФ.

Подчеркивается, что задержали члена законспирированной ячейки, которая осуществляла сбор и переправку денег на нужды террористической организации. Кроме того, были выявлены все схемы и механизмы финансирования боевиков, при помощи которых им были направлены 25 млн рублей.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму