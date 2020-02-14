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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Хабаровском крае две машины провалились под лед, двое погибли

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Хабаровском крае две машины провалились под лед, двое погибли
pixabay.com

Два автомобиля провалились под лед, пересекая реку Амур по нелегальной переправе. Известно, что одному человеку удалось спастись, двое погибли. Об этом сообщает «РИА – Новости» но ссылкой на ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Три транспортных средства вечером в четверг возвращались с рыбалки домой. В четырех километрах от села Воронежское-3 на реке Амур два из них провалилась в полынью. Это произошло при выезде на лёд с островов, которые находятся посреди реки, в 50-70 метрах от берега.

В первом авто двое мужчин не успели покинуть машину. Следовавшая за ним машина также стал уходить под воду, но её водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в ней никого не было. Третьему повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лёд.

Для помощи людям и осмотра места происшествия прибыли спасатели краевой аварийно-спасательной службы, инспектор ГИМС МЧС, оперативная группа регионального главка. Спасшегося человека спасатели отогрели и передали бригаде скорой помощи, его осмотрят врачи.

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ЕЧ

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