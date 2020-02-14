В Хабаровском крае две машины провалились под лед, двое погибли

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14 февраля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Два автомобиля провалились под лед, пересекая реку Амур по нелегальной переправе. Известно, что одному человеку удалось спастись, двое погибли. Об этом сообщает «РИА – Новости» но ссылкой на ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Три транспортных средства вечером в четверг возвращались с рыбалки домой. В четырех километрах от села Воронежское-3 на реке Амур два из них провалилась в полынью. Это произошло при выезде на лёд с островов, которые находятся посреди реки, в 50-70 метрах от берега.

В первом авто двое мужчин не успели покинуть машину. Следовавшая за ним машина также стал уходить под воду, но её водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в ней никого не было. Третьему повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лёд.

Для помощи людям и осмотра места происшествия прибыли спасатели краевой аварийно-спасательной службы, инспектор ГИМС МЧС, оперативная группа регионального главка. Спасшегося человека спасатели отогрели и передали бригаде скорой помощи, его осмотрят врачи.

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