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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Краснодаре водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодаре водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Фото: соцсети

Полиция Краснодара разыскивает свидетелей ДТП, в котором водитель сбил 6-летнего ребенка и уехал.

Известно, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой, правда, не по пешеходному переходу. В какой-то момент на дороге показалась белая LADA Largus, задевшая ребенка. Водитель с места происшествия скрылся, а мальчика положили в больницу, где ему диагностировали открытый перелом голени.

В полиции говорят, что вину водителя в ДТП еще нужно было доказать, но вот его побег с места аварии автоматически делает его виновным. Эксперты считают, что чаще всего с места аварии бегут водители, которым ни в коем случае нельзя контактировать с инспекторами ГИБДД – такие водители либо пьяны, либо лишены прав.

ДВа

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