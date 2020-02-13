В Краснодаре водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

//Происшествия 13+

13 февраля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полиция Краснодара разыскивает свидетелей ДТП, в котором водитель сбил 6-летнего ребенка и уехал.

Известно, что мальчик переходил дорогу вместе с мамой, правда, не по пешеходному переходу. В какой-то момент на дороге показалась белая LADA Largus, задевшая ребенка. Водитель с места происшествия скрылся, а мальчика положили в больницу, где ему диагностировали открытый перелом голени.

В полиции говорят, что вину водителя в ДТП еще нужно было доказать, но вот его побег с места аварии автоматически делает его виновным. Эксперты считают, что чаще всего с места аварии бегут водители, которым ни в коем случае нельзя контактировать с инспекторами ГИБДД – такие водители либо пьяны, либо лишены прав.