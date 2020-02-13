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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Челябинске таксист избил клиента за просьбу изменить адрес поездки

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске таксист избил клиента за просьбу изменить адрес поездки
фото: pixabay.com

Водитель "Яндекс.Такси" в Челябинске поругался с пассажирами из-за адреса поездки и жестоко избил одного из них. Снятое потерпевшими видео опубликовано в паблике "Инцидент Челябинск" во "ВКонтакте".

Конфликт произошел из-за отказа таксиста везти компанию из трех девушек и мужчины. Мужчина и его беременная жена вышли, а оставшиеся две девушки попросили довезти их до другого адреса, но получили отказ. После перебранки шофера и клиентов дело дошло до драки.

Дело в том, что водитель довольно грубо отказал дамам и выгнал их из салона авто. Кроме того, он начал оскорблять беременную женщину. Мужчина-пассажир заступился за женщин. Пострадавшие обратились в полицию. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что жительница столицы устроила таксисту настоящую истерику и побила его после того, как водитель отказался ее везти. Информация об этом инциденте появилась накануне - вечером в среду, 12 февраля, в социальных сетях.

АС

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