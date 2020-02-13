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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Москве брат и сестра попросили забрать их от родителей

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baza

В Москве брат и сестра попросили забрать их от родителей
Фото: pixabay.com

В одну из столичных поликлиник обратились двое подростков с просьбой забрать их из семьи. 15-летняя девушка и её 14-летний брат заявили, что родители регулярно избивают их.

Врачи поликлиники отправили детей на осмотр и вызвали сотрудников полиции. Диагностика показала, что тела подростков были в ушибах и синяках, а у девушки помимо прочего обнаружили сильное сотрясение головного мозга. Она призналась, что сотрясение получила после удара родителя. Медики отправили пострадавших ребят в больницу.

Позже родители детей написали заявление в полицию. В нем они обвинили сотрудников службы опеки в том, что те, якобы, настраивают детей против них. Слова подростков родители отрицают.

АБ

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