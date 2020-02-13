Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Белгороде пенсионерка сбила женщину с 5-летним мальчиком на переходе

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Белгороде пенсионерка сбила женщину с 5-летним мальчиком на переходе
Фото: pixabay.com

В четверг, 13 февраля, в Белгороде рано утром пожилая женщина, двигаясь по улице Октябрьская в направлении улицы Калинина, совершали наезд на двух пешеходов на «зебре», когда загорелся зеленый свет.

«62-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda … при повороте совершила наезд на 43-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавших увезли на машине «скорой помощи». Информация о текущем их состоянии неизвестна.

Ранее АН опубликовали видео с места аварии в Сочи, где погиб водитель автомобиля Lexus на дублере Курортного проспекта.

БА

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…