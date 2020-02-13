В Белгороде пенсионерка сбила женщину с 5-летним мальчиком на переходе

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13 февраля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В четверг, 13 февраля, в Белгороде рано утром пожилая женщина, двигаясь по улице Октябрьская в направлении улицы Калинина, совершали наезд на двух пешеходов на «зебре», когда загорелся зеленый свет.

«62-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda … при повороте совершила наезд на 43-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавших увезли на машине «скорой помощи». Информация о текущем их состоянии неизвестна.

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