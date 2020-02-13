В Челябинской области проверят данные о вызове врача ребенку с 327-го раза

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13 февраля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Прокуратура в Челябинской области проводит проверку по факту происшествия, которое произошло в одной из семей города Златоуста. Отмечается, что родители сделали более 300 звонков, чтобы вызвать врача своему маленькому ребенку.

Депутат заксобрания области Ольга Мухометьярова рассказала, что в выходные местные жители пытались вызвать врача на дом к 2-летней дочери с температурой. В итоге родителям пришлось набрать номер детской городской поликлиники 327 раз, чтобы на их звонок отреагировали.

Прокурор области поручил провести проверку для выяснения подробных деталей происшествия. При этом ранее жалоб на вызов врача от местных жителей не поступало. По результатам проверки будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

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