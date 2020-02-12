Главврач калининградского роддома объяснил наличие видеокамер в кабинетах гинекологов

По словам Седнева, видеозапись в такой ситуации является не только абсолютно законной, но и необходимой. Главврач роддома уточнил, что съемки не носят личный характер, также изображение пациента на них почти полностью исключено. Вся информация о женщинах является закрытой.

Олег Седнев уточнил, что у клиники есть обязательства о необходимости ведения видеонаблюдения во всех помещениях учреждения.