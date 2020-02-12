//Общество 13+
Главврач калининградского роддома объяснил наличие видеокамер в кабинетах гинекологов
12 февраля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
12 февраля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
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