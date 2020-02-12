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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Главврач калининградского роддома объяснил наличие видеокамер в кабинетах гинекологов

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Главврач калининградского роддома объяснил наличие видеокамер в кабинетах гинекологов
камера наблюдения, pixabay.com
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев в среду, 12 февраля, объяснил, почему в кабинетах ультразвуковой диагностики женской консультации медицинского учреждения установлены видеокамеры.
 
По словам Седнева, видеозапись в такой ситуации является не только абсолютно законной, но и необходимой. Главврач роддома уточнил, что съемки не носят личный характер, также изображение пациента на них почти полностью исключено. Вся информация о женщинах является закрытой.
 
Олег Седнев уточнил, что у клиники есть обязательства о необходимости ведения видеонаблюдения во всех помещениях учреждения.
 
Накануне жительница Калининграда Екатерина Серебренникова сообщила, что обратилась в Минздрав и прокуратуру после того, как узнала, что в кабинете УЗИ женской консультации установлена камера.
ЕТ

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