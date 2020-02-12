Адвокат: добровольно ушедшему из жизни экс-начальнику управления ФСИН оставалось жить год

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил его адвокат Григорий Иванищев.

Юрист подчеркнул, что рак на четвертой стадии входит в список болезней, с которыми нельзя заключать человека под стражу. Судья, однако, сочла, что достаточного количества доказательств наличия данного заболевания у подсудимого не было.

Адвокат уточнил, что вся история болезни Свиридова была подшита к делу. Иванищев также заметил, что опухоль у его подзащитного была неоперабельной.