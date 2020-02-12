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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Адвокат: добровольно ушедшему из жизни экс-начальнику управления ФСИН оставалось жить год

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адвокат: добровольно ушедшему из жизни экс-начальнику управления ФСИН оставалось жить год
история болезни, pixabay.com
Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил его адвокат Григорий Иванищев.
 
Юрист подчеркнул, что рак на четвертой стадии входит в список болезней, с которыми нельзя заключать человека под стражу. Судья, однако, сочла, что достаточного количества доказательств наличия данного заболевания у подсудимого не было.
 
Адвокат уточнил, что вся история болезни Свиридова была подшита к делу. Иванищев также заметил, что опухоль у его подзащитного была неоперабельной.
 
Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов выстрелил в себя в зале суда после оглашения приговора – три года заключения.
ЕТ

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