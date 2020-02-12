Адвокат скончавшегося экс-главы управления ФСИН рассказал о деле своего подзащитного

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12 февраля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

молоток судьи, pixabay.com

Адвокат бывшего главы управления ФСИН Виктора Свиридова, который ранее сегодня добровольно ушел из жизни в суде, рассказал вечером в среду о деле, заведенном в отношении его подзащитного.

Юрист Григорий Иванищев подчеркнул, что действия его подзащитного не подпадали под статью "Вымогательство", он также уточнил, что в материалах дела нет доказательств вины Виктора Свиридова. Адвокат подтвердил, что экс-начальник УФСИН был болен – все медицинские заключения суду были предоставлены.

Напомним, Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. После оглашения приговора – три года заключения – мужчина, у которого диагностировали четвертую стадию рака, выстрелил в себя из пистолета.