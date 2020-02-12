В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящего

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12 февраля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража "Зенита" Александра Румянцева, известного по прозвищу Макасин.

Авто сожгли утром 12 февраля в Красносельском районе Петербурга во дворе дома № 29/1 на проспекте Кузнецова: "Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю, каково это - наблюдать, как догорает твое авто", - написал в Twitter Шпрыгин.

Шпрыгин также выразил надежду, что сотрудники МВД сделают свою работу и установят виновных. Иномарка Kia полностью сгорела, также огонь повредил рядом стоящие машины Kia и Renault, у которых выгорели моторный отсек и задний бампер.

Ранее АН сообщали, что в Астрахани произошел пожар, в котором погибли бабушка и ребенок. Трагедия произошла сегодня утром в Ленинском районе города. Отмечалось, что на улице Агрономической загорелся жилой дом.