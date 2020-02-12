Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящего "Зенита"

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль заводящего
фото: соцсети

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что в Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража "Зенита" Александра Румянцева, известного по прозвищу Макасин.

Авто сожгли утром 12 февраля в Красносельском районе Петербурга во дворе дома № 29/1 на проспекте Кузнецова: "Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю, каково это - наблюдать, как догорает твое авто", - написал в Twitter Шпрыгин.

Шпрыгин также выразил надежду, что сотрудники МВД сделают свою работу и установят виновных. Иномарка Kia полностью сгорела, также огонь повредил рядом стоящие машины Kia и Renault, у которых выгорели моторный отсек и задний бампер.

Ранее АН сообщали, что в Астрахани произошел пожар, в котором погибли бабушка и ребенокТрагедия произошла сегодня утром в Ленинском районе города. Отмечалось, что на улице Агрономической загорелся жилой дом.

АС

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…