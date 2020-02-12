В Астрахани произошел пожар, погибли бабушка и ребенок

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12 февраля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.

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Трагедия произошла сегодня утром в Ленинском районе Астрахани. На улице Агрономической загорелся жилой дом.

Как сообщает СУ СК РФ по Астраханской области, в огне погибла 71-летняя пенсионерка, а ее маленькая внучка скончалась в больнице.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А ранее в городе 35-летняя учительница подозревается во вступлении в интимные отношения с девятиклассником. Предполагаемое "совращение" было запечатлено на видео из-под двери кабинета.