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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Астрахани произошел пожар, погибли бабушка и ребенок

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.

В Астрахани произошел пожар, погибли бабушка и ребенок
pixabay.com

Трагедия произошла сегодня утром в Ленинском районе Астрахани. На улице Агрономической загорелся жилой дом.

Как сообщает СУ СК РФ по Астраханской области, в огне погибла 71-летняя пенсионерка, а ее маленькая внучка скончалась в больнице.  

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.  

А ранее в городе 35-летняя учительница подозревается во вступлении в интимные отношения с девятиклассником. Предполагаемое "совращение" было запечатлено на видео из-под двери кабинета.

ЕЧ

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