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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Калининградец разблокировал телефон пальцем спящего друга и украл деньги с его карты

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Калининградец разблокировал телефон пальцем спящего друга и украл деньги с его карты
смартфон, pixabay.com
Сотрудники полиции задержали жителя Калининградской области, который разблокировал пальцем уснувшего приятеля его смартфон и похитил деньги с его банковского счета при помощи мобильного приложения.
 
Глава пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая уточнила, что во время вечеринки подозреваемый приложил палец уснувшего знакомого к сенсору, разблокировал приложение и перевел на свою карту 30 тысяч рублей. После этого злоумышленник разрядил телефон приятеля.
 
Впоследствии правоохранители установили обстоятельства случившегося и задержали похитившего средства гражданина. В его отношении возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.
ЕТ

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