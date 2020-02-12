//Происшествия 13+
Калининградец разблокировал телефон пальцем спящего друга и украл деньги с его карты
12 февраля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
12 февраля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов…
Общество
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Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего…
Источник во вторник, 11 февраля, сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Сегодня "Аэрофлот" отменил…
Медицинские специалисты подсказали простой способ заподозрить у себя смертельный китайский коронавирус 2019-nCoV. Рекомендации врачей приведены…
Обнародовано «секретное предсказание Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020 года. Прогноз, якобы сделанный медиумом…
В китайской провинции Хайнань трехмесячную девочку медики вылечили от пневмонии, которую вызвал коронавирус нового типа. К настоящему моменту…
Здоровье
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп во сне может быть показателем серьезных проблем со здоровьем. Эксперт призвал воспринимать его как…
Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, почему ежедневно выпивающие люди могут не быть алкоголиками.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте…
Жаркое из блогов
Алекс Простой прожил в США почти два года. За это время он выделил основные минусы жизни в Америке.
Александр Ходаковский, бывший министр государственной безопасности самопровозглашенной ДНР, предложил наносить точечные удары по Вооруженным силам Украины в ответ…
Сотрудники полиции задержали жителя Калининградской области, который разблокировал пальцем уснувшего приятеля его смартфон и похитил деньги с его банковского счета…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о президентской квоте в СФ. По заявлению Матвиенко, она будет заполнена не только государственными управленцами…
Правоохранители и следователи устанавливают обстоятельства, при которых подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие. По некоторым…
Медики провели исследование, которое помогло выявить продукты, способные увеличить количество иммунных клеток в организме. При этом ученые сделали вывод, что…
Президент страны инициировал всенародное обсуждение поправок Конституции России.
Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…
Шпионаж
Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, чтобы обменять воду для Крыма…
Это может быть одно из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, а также образование и педагогические науки. Другими словами…
Певица Кристина Орбакайте из-за частых гастролей редко отдыхает в кругу семьи. Но на днях певица показала в Instagram трогательное фото с супругом и дочкой Клавдией.
Госдума упростила процедуру получения гражданства РФ и избавила от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик…
Вчера на 78-м году жизни умер чемпион СССР 1962-го года спартаковец Валерий Рейнгольд
Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи»…
Врачи перечислили пять эффективных способов, которые помогут женщинам на какое-то время задержать появление возрастных морщин. Известно, что каждая представительница…
Общество
Многие привыкли приходить в музей или на выставку и видеть ряд тематических экспонатов, картин и других произведений искусства. Однако некоторые выставки заметно…
Новый смертельно опасный коронавирус получил свое распространение в Китае. Известно, что инфекционное заболевание унесло жизни более 1 тыс. человек и еще более 45, 2 тыс.…
В соцсетях поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка в больнице поселка Иркутской области. Сейчас началась проверка всех обстоятельств.
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Решение суда предполагало заключение подсудимого…
Каждый выход на улицу в Поднебесной сейчас — огромный риск. Чем меньше общаешься с остальными, тем здоровее будешь. А где, как не в супермаркетах, самое большое скопление…
По версии следствия, парень пообщался с хозяином дома и предложил ему купить мясо. Мужчина отказался, после чего началась драка, в ходе которой супруги были убиты.
Легковой автомобиль перевернулся 12 февраля на трассе между Чернышевском и Нерчинском в Забайкальском крае. В результате ДТП три человека погибли и один пострадал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Сирия виноваты в гибели мирных жителей в Идлибе. При этом боевики, против которых сражаются сирийские военные…
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Нужно ли выливать воду после приготовления чая в чайнике или можно оставить и вскипятить повторно? Ответ знают немецкие специалисты из Института Фрезениуса.
Политика
Председатель Народной скупщины Сербии заявила, что отношения с Россией – «самые близкие двусторонние отношения». Она подчеркнула, что Россия и Сербия – в числе стран…
Интервью
Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего градоначальника «попросят на выход»? Специально для «Аргументов Недели» интервью действующего столичного…
Политолог Владислав Ганжара отреагировал на заявление киевского экономиста, президента Украинского кооперативного альянса Зиновия Свереды о том, что необходимо продать…
Политика
Судя по всему, оплачивать выход Великобритании из Европейского Союза придется российскому бюджету, а значит всем «дорогим россиянам».
Объект общей площадью 250 квадратных метров расположен в жилом доме в 1-м Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. Стоимость одного квадратного метра…
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Позиционируется вся эта сетевая активность как «близость к народу и его проблемам». Но, как показывает практика, в реальности всё порой получается с точностью до наоборот…
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В Амстердаме произошел взрыв в здании почты Затем бомба взорвалась в почтовом сортировочном центре в Керкраде.
Сотрудник московского метрополитена рассказал, что в среду, 12 февраля, около станции «Парк Победы» был обнаружен новорожденный младенец. Отмечается, что обслуживающий…
Внутри НАТО очень много желающих поделить территории своих соседей, в том числе товарищей по альянсу. Их даже больше, чем сторонников войны с Россией.
В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…
Общество
Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…
Видимо, русский театр стал слишком неудобен для той «стабильности», которая предполагает сохранение всех наших социальных перекосов и пропастей. В нынешней ситуации куда…
Трагедия произошла сегодня утром в Ленинском районе Астрахани. На улице Агрономической загорелся жилой дом.
Стало известно о гибели двух российских бизнесменов на вилле в испанском муниципалитете Дения. Отмечается, что тела обнаружил один из сотрудников компании владельца дома…
Украину ждет начало «полномасштабной войны» между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским после отставки руководителя офиса главы государства Андрея Богдана. Об этом…
В Брянске произошло ДТП. Маршрутное такси столкнулось со «скорой помощью", пострадали пять человек. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона…
Из краевой инфекционной больницы Забайкалья выписали гражданина Китая, который 26 января был госпитализирован с коронавирусом. Заболевание у него протекало в легкой форме…
Известный российский стилист Сергей Зверев оценил наряды знаменитостей на красной дорожке ежегодной кинопремии «Оскар». При этом звезда жестко раскритиковал некоторых…