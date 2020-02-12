Калининградец разблокировал телефон пальцем спящего друга и украл деньги с его карты

Сотрудники полиции задержали жителя Калининградской области, который разблокировал пальцем уснувшего приятеля его смартфон и похитил деньги с его банковского счета при помощи мобильного приложения.

Глава пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая уточнила, что во время вечеринки подозреваемый приложил палец уснувшего знакомого к сенсору, разблокировал приложение и перевел на свою карту 30 тысяч рублей. После этого злоумышленник разрядил телефон приятеля.