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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Крыму бушует шторм

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Крыму бушует шторм
Фото: pixabay.com

На территории Крымского полуострова бушует сильный шторм. Из-за удара стихии в регионе оказались перекрыты дороги – их заблокировали поваленные деревья и конструкции.

Отмечается, что прибрежные трассы покрыты водой. Также в нескольких населенных пунктах наблюдаются проблемы со светом. На дорогах наблюдается множество мелких аварий. Синоптики предупреждают, что 11-12 февраля в регионе ожидаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, а также сильный дождь, гололедица на дорогах и снегопады в горных районах.

Ранее сообщалось, что в европейскую часть страны через несколько недель придёт настоящая весна.

АБ

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