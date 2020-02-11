Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Главврач рассказала о медбрате, «убивавшем» ветеранов

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Главврач рассказала о медбрате, «убивавшем» ветеранов
Фото: pixabay.com

Главврач больницы им Гринберга в Перми Анастасия Крутень рассказала о проведенном внутри медучреждения расследовании. Ранее в Сети появилась информация о том, что один из сотрудников больницы намеренно убивал пожилых пациентов.

По словам Крутень, расследованием занимались не только работники больницы, он и сотрудники Минздрава по Пермскому краю. В ходе разбирательств были изучены истории болезни умерших пациентов, в убийстве которых подозревают медбрата.

«Все пациенты были тяжелые. Всем был установлен диагноз... И все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного – по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патологоанатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было», - заявила главврач.

АБ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…

//новости ан

//новости ан

В Американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей — и скормить хищнику. Это для тех, чья душа требует мести за особенно жесткое…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан