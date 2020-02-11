Главврач рассказала о медбрате, «убивавшем» ветеранов

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11 февраля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Главврач больницы им Гринберга в Перми Анастасия Крутень рассказала о проведенном внутри медучреждения расследовании. Ранее в Сети появилась информация о том, что один из сотрудников больницы намеренно убивал пожилых пациентов.

По словам Крутень, расследованием занимались не только работники больницы, он и сотрудники Минздрава по Пермскому краю. В ходе разбирательств были изучены истории болезни умерших пациентов, в убийстве которых подозревают медбрата.

«Все пациенты были тяжелые. Всем был установлен диагноз... И все пациенты прошли вскрытие. За исключением одного – по религиозным соображениям. Признаков насильственной смерти во всех патологоанатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было», - заявила главврач.