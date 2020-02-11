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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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«Прекратите травлю. Дайте мне спокойно работать», следователи нашли врача, который рассказывал, что безнаказанно убивал пациентов

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

«Прекратите травлю. Дайте мне спокойно работать», следователи нашли врача, который рассказывал, что безнаказанно убивал пациентов

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик и отключает пациентов от аппарата ИВЛ.

"Ох, забыл сказать, что я ещё и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. За 10+ трупов не посадили, просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается", - написал пользователь Сети.

И в качестве доказательства, он прислал фото своего рабочего костюма и бейджа. А так же уточнил, что работает в реанимации. Эти сообщения так оскорбили интернет общественность, что они стали искать того, кто «убивает» людей. И «нашли» - анастезиолога госпиталя для ветеранов в Кирове Сергеа Вольфа.

Вот только никакого отношения к этой истории он не имел и несчастных ветеранов не убивал. Но пока Следственный комитет да местный Минздрав разбирались, были ли странные смерти во время дежурства доктора, мужчину уже обвинили во всех смертных грехах и принялись отчаянно травить в интернете. Именно поэтому Сергей Вольф записал видеообращение, в котором потребовал найти и наказать тех, кто оклеветал его. Он попросил оставить его и его семью в покое и дать ему спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.

Кстати, автора зловещих строк на форуме все же нашли. Он тоже медбрат, но с очень буйной фантазией.

"Сегодня стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети «Интернет», в отношении медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края. К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», - заявили в Пермском Минздраве.

Речь идет и Сергее Калинине – медбрате-анестезисте отделения интенсивной терапии. Он признался, что действительно писал на форуме эти сообщения, однако поклялся, что никого не убивал и просто был пьян.

БИ

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