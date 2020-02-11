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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На проспекте Мира в Москве неизвестный ранил двух человек

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На проспекте Мира в Москве неизвестный ранил двух человек
нож, pixabay.com
 
В понедельник, 10 февраля, на проспекте Мира в Москве неизвестный злоумышленник ранил двух человек. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.
 
Два гражданина 38 и 30 лет получили ножевые ранения у дома номер 92 на проспекте Мира. Уточняется, что инцидент произошел по неустановленной причине у торгового центра "Крестовский". Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу.
 
Злоумышленник после нападения скрылся. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Нападавшего ищут.
ЕТ

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