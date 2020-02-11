На проспекте Мира в Москве неизвестный ранил двух человек

В понедельник, 10 февраля, на проспекте Мира в Москве неизвестный злоумышленник ранил двух человек. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Два гражданина 38 и 30 лет получили ножевые ранения у дома номер 92 на проспекте Мира. Уточняется, что инцидент произошел по неустановленной причине у торгового центра "Крестовский". Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу.