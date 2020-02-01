В Петербурге неизвестный убил водителя троллейбуса

В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник в ночь на субботу, 1 февраля, напал с ножом на двух водителей троллейбусов. Один из водителей погиб от полученного ранения. Преступник напал на мужчин в парке Александрино. 54-летнему водителю злодей нанес удар в спину, 45-летнему - в грудь.
Раненые вызвали полицию и "скорую помощь". Старший мужчина скончался до приезда медиков.
Пострадавший сотрудник троллейбусного парка сообщил полиции некоторые приметы преступника: невысокий мужчина, одетый во всё тёмное. Полиция принимает все меры для задержания злоумышленника.