В Петербурге неизвестный убил водителя троллейбуса

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1 февраля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник в ночь на субботу, 1 февраля, напал с ножом на двух водителей троллейбусов. Один из водителей погиб от полученного ранения. Преступник напал на мужчин в парке Александрино. 54-летнему водителю злодей нанес удар в спину, 45-летнему - в грудь.

Раненые вызвали полицию и "скорую помощь". Старший мужчина скончался до приезда медиков.

Пострадавший сотрудник троллейбусного парка сообщил полиции некоторые приметы преступника: невысокий мужчина, одетый во всё тёмное. Полиция принимает все меры для задержания злоумышленника.