В Башкортостане двухлетний ребенок едва не замерз насмерть в сугробе

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11 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Башинформ

скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Башкортостане в больницу доставили двухлетнего ребенка, который в морозную ночь вышел на улицу и едва не замерз насмерть в сугробе. В настоящий момент следователи изучают ситуацию в семье малыша.

Происшествие случилось в Мелеузовском районе республики. Мальчик долгое время провел на улице, когда температура на улице составляла около минус 25 градусов. Ребенок был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии.

Установлено, что мать уложила сына спать и среди ночи решила проведать малыша, но не обнаружила его в кроватке. Женщина выбежала на улицу и увидела ребенка лежащим в сугробе без верхней одежды. Сейчас юный пациент находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности.