В Башкортостане двухлетний ребенок едва не замерз насмерть в сугробе

В Башкортостане в больницу доставили двухлетнего ребенка, который в морозную ночь вышел на улицу и едва не замерз насмерть в сугробе. В настоящий момент следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Происшествие случилось в Мелеузовском районе республики. Мальчик долгое время провел на улице, когда температура на улице составляла около минус 25 градусов. Ребенок был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии.
Установлено, что мать уложила сына спать и среди ночи решила проведать малыша, но не обнаружила его в кроватке. Женщина выбежала на улицу и увидела ребенка лежащим в сугробе без верхней одежды. Сейчас юный пациент находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности.