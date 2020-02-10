Женщина из-за самолечения заработала абсцесс головного мозга

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10 февраля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Жительница Астрахани попыталась самостоятельно вылечить ОРВИ, но в итоге заработала абсцесс головного мозга. Отмечается, что 38-летняя женщина была экстренно госпитализирована.

По словам врачей, пациентка самостоятельно лечилась от ОРВИ и не обращалась за помощью даже при сильном кашле и высокой температуре. После у женщины возник отит, который она также решила вылечить сама. К медикам она обратилась лишь после того, как начали возникать головные боли, нарушение речи и обездвиженность ноги и руки.

Врачи выявили у женщины абсцесс головного мозга, была проведена срочная операция. Отмечается, что теперь пациентку ждет длительное восстановление.