Татарстанец дважды попытался собственноручно сменить пол

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10 февраля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Житель Татарстана два раза подряд самостоятельно пытался поменять пол. Мужчина собственноручно предпринял попытки провести на себе операцию, после чего его забрали врачи.

В правоохранительных органах сообщили, что житель поселка Габишева подручными средствами попытался отрезать себе гениталии, однако и-за начавшегося кровотечения не смог довести дело до конца. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи остановили кровь, но от госпитализации мужчина отказался.

На следующий день он вновь попытался реализовать задуманное. Приехавшие врачи оказали мужчине первую помощь и вызвали полицейских. После ряда осмотров татарстанца обнаружили психическое заболевание, мужчину ожидает лечение.