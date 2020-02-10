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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Татарстанец дважды попытался собственноручно сменить пол

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Татарстанец дважды попытался собственноручно сменить пол
Фото: pixabay.com

Житель Татарстана два раза подряд самостоятельно пытался поменять пол. Мужчина собственноручно предпринял попытки провести на себе операцию, после чего его забрали врачи.

В правоохранительных органах сообщили, что житель поселка Габишева подручными средствами попытался отрезать себе гениталии, однако и-за начавшегося кровотечения не смог довести дело до конца. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи остановили кровь, но от госпитализации мужчина отказался.

На следующий день он вновь попытался реализовать задуманное. Приехавшие врачи оказали мужчине первую помощь и вызвали полицейских. После ряда осмотров татарстанца обнаружили психическое заболевание, мужчину ожидает лечение.

АБ

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