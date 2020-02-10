Пенсионерка из Кабардино-Балкарии отдала 1,4 млн рублей за «компенсацию» по вкладу «МММ»

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10 февраля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Пожилой женщине в течение месяца звонил мужчина, представлявшийся сотрудником юридической службы.

Он предлагал выплатить ей компенсацию за ранее вложенные деньги в финансовую пирамиду «МММ». Он сумел убедить пенсионерку сделать несколько взносов на различные расчетные счета. Общая сумма переводов превысила 1,4 млн рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Афериста нашли, им оказался ранее судимый житель Краснодарского края. Дома у него нашли базу данных вкладчиков компании «МММ». По предварительным данным, он подделывал голоса, изображал людей разного пола и возраста и звонил через интернет, подменяя код региона и абонентский номер.

Мужчину арестовали, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как житель Адыгеи поверил в историю про попавшего в беду родственника и лишился 300 тысяч рублей.