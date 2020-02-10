В Сочи следователи выясняют, почему школьница упала с девятого этажа

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10 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Следователи проводят проверку после гибели девочки в Сочи, где школьница выпала из окна на девятом этаже.

Прибывшие на место происшествия медики попытались ее спасти, но девочка скончалась.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Краевые СМИ в этой связи напомнили, что в Армавире школьница выпала с балкона многоэтажки и выжила.

Ранее сообщалось, что накануне в одной из школ в Сочи произошел пожар.