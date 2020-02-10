//Происшествия 13+

10 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Nils Kramer

Второй гражданин Украины заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. На лайнере Diamond Princess работают 25 украинцев, они являются членами экипажа.

Сообщалось ранее об одном гражданине Украины, зараженном вирусом 2019-nCoV. Сегодня, 10 февраля, появилась информация в втором инфицированным украинце.

МИД Японии, Министерство иностранных дел Украины и пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины подтвердили сообщения о втором заразившемся на круизном судне украинце.

С 4 февраля судно стоит на 14-дневном карантине. Обследуются пассажиры и члены экипажа, которые контактировали с инфицированными людьми. Проверялось 439 человек. По состоянию на 10 февраля, получены результаты исследований всех 439 образцов. Выявлено 135 человек, инфицированных вирусом. Среди них - двое граждан Украины.

Украинцы сняты с лайнера и госпитализированы. В японской больнице они будут находиться в изоляции под наблюдением медиков не менее 14 дней.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа, 20 января вышел из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. 4 февраля туристы должны были завершить путешествие. Но выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Минздрав Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин в Йокогаме.