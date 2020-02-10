Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Второй гражданин Украины заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Второй гражданин Украины заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess
Nils Kramer

Второй гражданин Украины заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. На лайнере Diamond Princess работают 25 украинцев, они являются членами экипажа.

Сообщалось ранее об одном гражданине Украины, зараженном вирусом 2019-nCoV. Сегодня, 10 февраля, появилась информация в втором инфицированным украинце.

МИД Японии, Министерство иностранных дел Украины и пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины подтвердили сообщения о втором заразившемся на круизном судне украинце.

С 4 февраля судно стоит на 14-дневном карантине. Обследуются пассажиры и члены экипажа, которые контактировали с инфицированными людьми. Проверялось 439 человек.  По состоянию на 10 февраля, получены результаты исследований всех 439 образцов. Выявлено 135 человек, инфицированных вирусом. Среди них - двое граждан Украины.
Украинцы сняты с лайнера и госпитализированы. В японской больнице они будут находиться в изоляции под наблюдением медиков не менее 14 дней.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа, 20 января вышел из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. 4 февраля туристы должны были завершить путешествие. Но выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Минздрав Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин в Йокогаме.

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-полковник сообщил о возможном «сливе» Лукашенко НАТО военных секретов России

Экс-полковник сообщил о возможном «сливе» Лукашенко НАТО военных секретов России

Александр Лукашенко передал сведения, касающиеся обороноспособности России, представителям НАТО в ходе военных учений «Запад-2017». Об этом рассказал Владимир Трухан, полковник армии РФ в отставке.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Сети обсуждают вопрос, уволят или нет ведущую федерального канала ВГТРК на Камчатке за приступ смеха, который вызвал размер повышения выплат российским льготникам…

//новости ан

//новости ан

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не согласен с эмоциями телеведущей, которую рассмешил размер повышения пособий. "От таких новостей плакать надо"

//новости ан

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела, возбужденного по факту гибели российских детей в Таиланде, в центральный…

//новости ан

Украинские ветераны и правозащитники предложили ввести санкции против россиян за задержание в Керченском проливе моряков на двух судах Военно-морских сил Украины…

//новости ан

//новости ан

Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса 2019-nCoV снижается, но системных рисков пока не наблюдается. Об этом заявил вице-премьер, полномочный…

//новости ан

УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной…

//новости ан