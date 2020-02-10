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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Тело охранника обнаружено в Галерее искусств Церетели в центре Москвы

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Тело охранника обнаружено в Галерее искусств Церетели в центре Москвы
скорая помощь, pixabay.com

В Галерее искусств Зураба Церетели в центре Москвы в понедельник, 10 февраля, обнаружили тело охранника. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в правоохранительных органах.

Тело 57-летнего сотрудника частного охранного предприятия с травмой головы обнаружили 9 февраля в доме на улице Пречистенка.

Предполагается, что мужчина спускался по лестнице в подвальное помещение, где находится комната охраны, оступился и упал. В результате случившегося он ударился головой о кафельную плитку и получил травмы, несовместимые с жизнью. 

ЕТ

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