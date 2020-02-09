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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Петербурге обнаружено тело девушки, не вернувшейся домой после корпоратива

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге обнаружено тело девушки, не вернувшейся домой после корпоратива
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге обнаружено тело девушки, не вернувшейся домой после корпоратива 29 января.  Тело девушки спасатели обнаружили в Неве. По данным МЧС, девушка утонула.  Тело доставили на берег, передали полиции.

Ранее питерские СМИ писали, что 22-летняя Кристина Кукушкина не вернулась домой после корпоративного праздника. Родители девушки заявили в полицию о бесследном исчезновении дочери.  К поиску Кристины подключились волонтеры.

А спустя неделю родственники узнали, что она упала в Неву, посмотрев запись с камер видеонаблюдения.
На видео снято, как петербурженка упала в воду. Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки.

 

 

 

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