В Петербурге обнаружено тело девушки, не вернувшейся домой после корпоратива

В Санкт-Петербурге обнаружено тело девушки, не вернувшейся домой после корпоратива 29 января. Тело девушки спасатели обнаружили в Неве. По данным МЧС, девушка утонула. Тело доставили на берег, передали полиции.
Ранее питерские СМИ писали, что 22-летняя Кристина Кукушкина не вернулась домой после корпоративного праздника. Родители девушки заявили в полицию о бесследном исчезновении дочери. К поиску Кристины подключились волонтеры.
А спустя неделю родственники узнали, что она упала в Неву, посмотрев запись с камер видеонаблюдения.
На видео снято, как петербурженка упала в воду. Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки.