Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

ДТП В Иркутске: женщина погибла под колесами машины, катаясь на "ватрушке"

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

ДТП В Иркутске: женщина погибла под колесами машины, катаясь на
pixabay.com

В Иркутской области женщина погибла во время катания на тюбинге. Причем трагедия случилась на дороге, а сама"ватрушка" была привязана к машине, о чем уточнили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 17 часов 8 февраля. Подвыпивший владелец легкового автомобиля решил прокатить знакомую. Привязав тюбинг к машине, они поехали по дорогам, однако при входе в поворот в пяти километрах от поселка Тетеринск "ватрушка" выкатилась на встречную полосу и вместе с женщиной оказалась под колесами другого транспортного средства. К моменту прибытия медицинского персонала женщина была мертва.

Экспертиза подтвердила, что водитель, предложивший прокатиться, сел руль нетрезвым, он задержан. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в пресс-службе Московского транспорта сообщили, что транспортное движение на Кутузовском проспекте в сторону области восстановлено после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 февраля

ЕЧ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России. Ранее сообщалось, что…

//новости ан

//новости ан

В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии виртуальной реальности. 8-летняя Найон скончалась от лейкемии три года назад, а теперь мать смогла…