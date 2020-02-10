ДТП В Иркутске: женщина погибла под колесами машины, катаясь на

//Происшествия 13+

10 февраля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

pixabay.com

В Иркутской области женщина погибла во время катания на тюбинге. Причем трагедия случилась на дороге, а сама"ватрушка" была привязана к машине, о чем уточнили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 17 часов 8 февраля. Подвыпивший владелец легкового автомобиля решил прокатить знакомую. Привязав тюбинг к машине, они поехали по дорогам, однако при входе в поворот в пяти километрах от поселка Тетеринск "ватрушка" выкатилась на встречную полосу и вместе с женщиной оказалась под колесами другого транспортного средства. К моменту прибытия медицинского персонала женщина была мертва.

Экспертиза подтвердила, что водитель, предложивший прокатиться, сел руль нетрезвым, он задержан. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в пресс-службе Московского транспорта сообщили, что транспортное движение на Кутузовском проспекте в сторону области восстановлено после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 февраля