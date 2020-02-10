В Нижнем Новгороде мужчина выстрелил в голову оппоненту из-за брошенной пачки сигарет

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10 февраля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в начале февраля на улице Генкиной в Нижнем Новгороде с участием нескольких мужчин. Отмечается, что поздно ночью местный житель напал на двух проходящих мимо человек за выброшенную пачку сигарет.

В полиции рассказали, что мужчина вступил в конфликт с молодыми людьми 21 и 22 лет после того, как они выбросили пачку сигарет в непредназначенное для мусора место. В результате словесной перепалки правонарушитель выстрелил из травматического пистолета в головы оппонентам и скрылся с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу: один – с ранением в голову с разрывом правого глазного яблока, другой - с огнестрельным ранением правой щеки.

«Задержанный пояснил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт … Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием», - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом 49-летний мужчина имеет разрешение на ношение оружия, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Однако сейчас он заключен под стражу.

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