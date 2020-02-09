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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Два человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в Кемеровской области

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Два человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в Кемеровской области
Soeren Stache, globallookpress.com

В Кемеровской области в воскресенье, 9 февраля, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. В  результате ДТП погибли два человека. 29 человек пострадали.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск.  На месте происшествия скончался водитель грузовика, житель Алтайского края. Пожилая женщина, пассажирка автобуса, была госпитализирован и умерла на операционном столе в больнице.

Двое из пострадавших людей находятся в тяжелом состоянии. Их перевозят в больницу в Кемерово.

Сегодня же грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Курской области.

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