Два человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в Кемеровской области

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9 февраля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Soeren Stache, globallookpress.com

В Кемеровской области в воскресенье, 9 февраля, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП погибли два человека. 29 человек пострадали.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. На месте происшествия скончался водитель грузовика, житель Алтайского края. Пожилая женщина, пассажирка автобуса, была госпитализирован и умерла на операционном столе в больнице.

Двое из пострадавших людей находятся в тяжелом состоянии. Их перевозят в больницу в Кемерово.

Сегодня же грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Курской области.