Под Курском столкнулись машины Lada Kalina и КамАЗ, есть погибшие

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9 февраля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места ДТП, vk.com/avtokadr_46

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 9 февраля, в 15 часов в Курской области. В результате столкновения на 30 километре трассы Курск - Щигры, в районе п Кресты, легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика КамАЗ погибли три человека.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель легковушки 68-летняя женщина и два её пассажира - мужчина и женщина. 25-летний водитель КамАЗа пострадал. Он госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД по Курской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии.