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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Под Курском столкнулись машины Lada Kalina и КамАЗ, есть погибшие

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Под Курском столкнулись машины Lada Kalina и КамАЗ, есть погибшие
фото с места ДТП, vk.com/avtokadr_46

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 9 февраля, в 15 часов в Курской области. В результате столкновения на 30 километре трассы Курск  -  Щигры, в районе п Кресты,  легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика КамАЗ погибли три человека.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель легковушки 68-летняя женщина и два её пассажира - мужчина и женщина.  25-летний водитель КамАЗа пострадал. Он госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД по Курской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

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