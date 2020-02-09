Под Курском столкнулись машины Lada Kalina и КамАЗ, есть погибшие

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 9 февраля, в 15 часов в Курской области. В результате столкновения на 30 километре трассы Курск - Щигры, в районе п Кресты, легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика КамАЗ погибли три человека.
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель легковушки 68-летняя женщина и два её пассажира - мужчина и женщина. 25-летний водитель КамАЗа пострадал. Он госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД по Курской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии.