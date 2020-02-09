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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Водители фур, застрявших в Грузии из-за непогоды два дня назад, попросили о помощи

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Водители фур, застрявших в Грузии из-за непогоды два дня назад, попросили о помощи
Igor Golovnev, globallookpress.com

Водители фур, следующие из Грузии в Россию, попросили о помощи. Дальнобойщики оказались  без еды и без топлива. Грузовики третьи сутки стоят на Военно-Грузинской дороге в районе села Млета (Душетский муниципалитет региона Мцхета-Мтианети) из-за навалившего снега и опасности схода лавин.

По признанию дальнобойщиков, о них никто не заботится. Запасов еды у них нет. Топливо заканчивается, так как периодически приходится заводить фуры, чтобы аккумуляторы не сели. Сюжет показал в воскресенье Первый грузинский телеканал.

Очередь из фур и легковых машин растянулась на несколько километров в ожидании разрешения на проезд. По словам одного из дальнобойщиков, пока неясно, когда смогут двигаться.

В департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии сообщили, что тяжелая техника приступит к очистке дороги от снега сразу же, как только будет снята лавинная опасность.

Из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей в направлении России (Военно-Грузинская дорога), был закрыт с утра 7 февраля для всех видов автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога сейчас является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.

Напомним, четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области накрыло в пятницу, 7 января, лавиной. По  информации пресс-службы Министерства обороны страны, трое из них погибли.

ИЧ

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