В Сочи загорелась школа

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9 февраля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в Сочи произошел пожар на цокольном этаже в школе на улице Ульянова. Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 10.30 утра.

«… произошло возгорание в цокольном этаже. Локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась», - пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, выясняется причина и обстоятельства произошедшего.

Ранее Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча назвал мотив поступка военнослужащего, который открыл стрельбу по людям на северо-востоке страны.