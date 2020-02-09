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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Сочи загорелась школа

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Сочи загорелась школа
Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в Сочи произошел пожар на цокольном этаже в школе на улице Ульянова. Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 10.30 утра.

«… произошло возгорание в цокольном этаже. Локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась», - пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, выясняется причина и обстоятельства произошедшего.

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БА

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