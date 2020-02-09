В Сочи загорелась школа

Представитель экстренных служб сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в Сочи произошел пожар на цокольном этаже в школе на улице Ульянова. Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем.
Известно, что сообщение о возгорании поступило в 10.30 утра.
«… произошло возгорание в цокольном этаже. Локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась», - пояснили в ведомстве.
Проводится проверка, выясняется причина и обстоятельства произошедшего.
Ранее Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча назвал мотив поступка военнослужащего, который открыл стрельбу по людям на северо-востоке страны.